Belorusija z zmago na tretjem mestu prehitela Madžarsko

Ljubljana, 20. januarja - V zadnji tekmi skupine C svetovnega prvenstva v rokometu je Belorusija s 27:25 (15:13) premagala Madžarsko in jo prehitela na tretjem mestu. Danska je v skupini D šele v drugem polčasu strla odpor Katarja, zmagala je z 32:29 (14:16) in brez poraza prišla do prvega mesta.