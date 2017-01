Libreville, 20. januarja - Nogometaši Maroka so v drugi tekmi drugega kroga afriškega nogometnega prvenstva v Gabonu v skupini C premagali Togo s 3:1 (2:1). V prvi današnji tekmi sta se ekipi Slonokoščene obale in DR Konga razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:2).