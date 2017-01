Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 1.)

Ljubljana, 20. januarja - Tuje tiskovne agencije so povzele poročanje slovenskih medijev o dvigu minimalne plače, o dogajanju, ki je in bo potekalo ob prisegi novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Sevnici, domačem kraju nove prve dame ZDA Melanie Trump, in o vprašanju terana, ki ga bodo obravnavali na zasedanju v Bruslju v ponedeljek.