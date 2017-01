Delo: Kosobrinove didaskalije (21. 1.)

Ljubljana, 20. januarja - Nevarnost predlaganega zakona o tujcih je že to, da iz aktualnih izkušenj ni potreben. To je dokazal tudi več kot polmilijonski val beguncev, ki so v Sloveniji povzročili strah, ki je bil na koncu skladno s Kosobrinovimi didaskalijami Kekcu v sredini votel, okrog ga pa ni bilo, v Delu piše Janez Markeš.