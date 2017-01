El Chapo stopil pred sodnika in se izrekel za nedolžnega

New York, 20. januarja - Zloglasni mamilarski gangster Joaquin Guzman, znan pod nazivom El Chapo, je nekaj ur po tem, ko so ga mehiške oblasti predale ameriškim policistom, stopil pred ameriškega sodnika in se izrekel za nedolžnega. 59-letnik je med drugim obtožen preprodaje drog, orožja in zarot.