Nemčija premagala Hrvaško

Pariz, 20. januarja - Na svetovnem rokometnem prvenstvu v Franciji so v petem krogu skupine C Nemci v Rouenu brez težav premagali Hrvaško z 28:21 (13:9) in prvi del tekmovanja končali brez poraza. Hrvaška se je morala zadovoljiti z drugim mestom. Švedska si je z zmago proti Egiptu s 33:26 (15:9) zagotovila drugo mesto v skupini D.