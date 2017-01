Pred obravnavo novele zakona o tujcih v DZ nova nasprotovanja zakonu

Ljubljana, 20. januarja - Pred obravnavo novele zakona o tujcih v DZ se v javnosti pojavljajo nova nasprotovanja. Nekaj deset ljudi je pred DZ danes izrazilo protest proti noveli. Oglasili so se tudi poslanci Združene evropske levice (GUE/NGL) v EP in menili, da je sramotno, da vedno več držav članic EU sprejema zakone, ki prosilcem za azil ovirajo dostop do zaščite.