Pogrešajo 79-letnega Antona Marolta iz območja Radovljice

Kranj, 20. januarja - Svojci pogrešajo 79-letnega Antona Marolta iz Radovljice. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave in težko hodi. Oblečen je bil v temne hlače in svetlo bundo, na glavi pa je imel belo kapo s črtami. S svojci bi se moral dobiti danes popoldan na Golniku, a je pred njihovim prihodom odšel neznano kam, so sporočili iz PU Kranj.