Ljubljanska borza: SBI TOP teden zaključil s padcem

Ljubljana, 20. januarja - Ljubljanska borza je trgovalni teden zaključila v rdečih številkah. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v primerjavi s četrtkom izgubil 2,80 točke oziroma 0,38 odstotka in končal pri 737,93 točke. Od pomembnejših so se najbolj pocenile delnice Intereurope in Petrola.