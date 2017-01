Na tekmi v Zakopanah vsi slovenski skakalci

Zakopane, 20. januarja - Slovenski skakalci so bili uspešni v kvalifikacijah za nedeljsko tekmo svetovnega pokala v poljskih Zakopanah. Poleg Domna Prevca, ki je imel nastop že zagotovljen, danes pa ni nastopil, so si v kvalifikacijah tekmo priskakali še vsi preostali, Aljaž Osterc, Bor Pavlovčič, Jurij Tepeš, Peter Prevc, Cene Prevc in Jernej Damjan.