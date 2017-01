Cerar: Pričakujem, da bo zakon o tujcih zagotavljal svoj temeljni namen

Ljubljana, 20. januarja - Premier Miro Cerar je danes vnovič izpostavil namen novele zakona o tujcih. Po njegovih besedah je prav, da se o zakonu opravi parlamentarna razprava, pričakuje pa, da bo na koncu sprejet. In to tako, da bo njegov temeljni namen, torej varnost naših državljanov in njihovih človekovih pravic, pa tudi ostalih ljudi, zagotovljen, je poudaril.