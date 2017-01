Iz zasutega italijanskega hotela rešili 10 ljudi

Rim, 20. januarja - Reševalne enote so danes iz hotela Rigopiano v osrednji Italiji, ki ga je v sredo zasul snežni plaz, rešili skupaj 10 ljudi. Med njimi so bili štirje otroci, enega so rešili že dopoldan. Izpod ruševin so do zdaj potegnili pet trupel. V hotelu naj bi bilo ujetih 35 ljudi. Reševalci in gasilci so sporočili, da se iskanje nadaljuje.