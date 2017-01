Tedensko trgovanje na borzah v znamenju močne rasti delnic Intereurope

Ljubljana, 20. januarja - Tečaji na Ljubljanski borzi so se ta teden v povprečju zvišali za 1,05 odstotka, indeks SBI TOP pa je trgovanje končal pri 737,93 točke. Med blue chipi so največjo rast na tedenski ravni zabeležile delnice Intereurope, ki so pridobile več kot sedem odstotkov vrednosti. Vlagatelji so skupaj ustvarili 7,85 milijona evrov prometa.