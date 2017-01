Sirija podaljšala Rusiji uporabo letalske in pomorske baze

Moskva, 20. januarja - Rusija in Sirija sta danes podpisali sporazume, ki Rusiji dovoljujejo nadaljnjo uporabo letalske in pomorske baze na sirskem ozemlju, je potrdila vlada v Moskvi. Z dogovorom bo lahko Rusija bazi uporabljala naslednjih 49 let, sporazum se podaljša vsakih 25 let, razen če katera od vpletenih strani odstopi od pogodbe, vendar mora to prej sporočiti.