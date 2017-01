Predlagana novela zakona o tujcih odpira tudi številna pravna vprašanja

Ljubljana, 20. januarja - Na okrogli mizi na ljubljanski pravni fakulteti so danes tehtali (ne)skladnost predlagane novele zakona o tujcih s členi iz slovenske ustave in določbami mednarodnega prava ter si bili enotni, da so predlagane rešitve sporne tudi z več pravnih vidikov. Prav tako je problematično zapiranje v nacionalne okvire in ustvarjanje strahu pred begunci.