Vodstvo NBA in košarkarji podpisali novo kolektivno pogodbo

New York, 20. januarja - Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA in združenje igralcev lige NBA so danes podpisali novo kolektivno pogodbo, ki bo trajala do konca sezone 2023/24, kar pomeni, da v tem obdobju zagotovo ne bo tako imenovanega lock-outa, ki je pred petimi leti redni del sezone skrajšal z 82 na 66 tekem. Nova pogodba bo začela veljati 1. julija.