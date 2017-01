Konec tedna suh in mrzel, za zdaj odjuge še ni na vidiku

Ljubljana, 20. januarja - Konec tedna se bo po vsej državi nadaljevalo suho, a hkrati razmeroma mrzlo vreme, je za STA povedal dežurni meteorolog Andrej Velkavrh in dodal, da tudi v dneh po vikendu še ni na vidiku večje otoplitve in s tem odjuge. V soboto zjutraj je mogoče ponekod pričakovati meglo, v nedeljo pa v osrednji in jugovzhodni Sloveniji nizko oblačnost.