Državnotožilski svet predlog za imenovanje novega vodjo tožilstva poslal v izjasnitev kandidatoma

Ljubljana, 20. januarja - Državnotožilski svet je oblikoval predlog enega ali več kandidatov za imenovanje na mesto generalnega državnega tožilca in ga poslal obema kandidatoma - Robertu Renierju in Dragu Šketi -, ki lahko nanj podata pripombe. Po prejemu pripomb bo oblikoval dokončni predlog in ga poslal v DZ, so sporočili iz državnotožilskega sveta.