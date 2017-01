V Kostanjevici na Krki s poglobitvijo reke in urejanjem brežin do boljše protipoplavne varnosti

Kostanjevica na Krki, 21. januarja - V Kostanjevici na Krki, ki jo zaradi položaja na rečnem otoku ogrožajo vse pogostejše poplave, so se lani tudi terensko lotili poglabljanja dna in urejanja rečnih nabrežij, s čimer so do neke mere okrepili tamkajšnjo protipoplavno varnost. Občina je v ta namen lani dobila približno pol milijona in letos še 100.000 evrov državnega denarja.