Policisti našli moškega, ki je iz Parka vojaške zgodovine Pivka ukradel puško

Postojna, 20. januarja - Policisti so našli moškega, ki je oktobra iz Parka vojaške zgodovine Pivka ukradel puško Zastava AP M70. Gre za 57-letnega Žalčana. Puško, razstavni eksponat, so mu zasegli, po končanih predkazenskih postopkih pa bodo zoper njega podali kazensko ovadbo, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.