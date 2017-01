Za socialno ogrožene v letu 2017 več kot 5200 ton hrane

Ljubljana, 20. januarja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s sredstvi iz operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim v obdobju 2014-2020 kupilo več kot 5200 ton različnih prehranskih izdelkov, ki jih bosta Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas razdeljevala materialno in socialno najbolj ogroženim v letošnjem letu.