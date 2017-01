V Italiji kritični do vlade zaradi prepočasnih ukrepov po nizu katastrof

Rim, 20. januarja - V regijah Abruci, Lacij in Marke, ki jih je v sredo prizadel niz potresov in močnejše sneženje, se razmere ne izboljšujejo. Lokalne oblasti že obtožujejo notranje ministrstvo in civilno zaščito, da nista resno vzela opozoril in da ukrepata prepočasi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.