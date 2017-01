Raziskava ECB: Inflacija bo nekoliko višja od dosedanjih napovedi

Frankfurt, 20. januarja - Poklicni napovedovalci Evropske centralne banke (ECB) so predvsem zaradi višjih cen nafte zvišali inflacijska pričakovanja v območju evra za letošnje in prihodnje leto na 1,4 oziroma 1,5 odstotka. Stopnja pričakovane povprečne dolgoročne inflacije (za leto 2021) ostaja pri 1,8 odstotka. Znižali pa so pričakovano stopnjo brezposelnosti.