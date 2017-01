Newyorški bar bo namesto Trumpove inavguracije predvajal videe z ljubkimi živalmi

New York, 20. januarja - Eden izmed barov v ameriški metropoli New York se je odločil, da bo danes namesto spremljanja inavguracije novega predsednika ZDA Donalda Trumpa v Washingtonu na svojih televizijskih ekranih raje predvajal posnetke ljubkih živalic. "Zgodilo se bo, a tega nam ni treba gledati," so napovedali v baru v Brooklynu, kjer jim Trump očitno ni všeč.