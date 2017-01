Med predstavniki Evropskega inovacijskega sveta tudi Slovenka

Bruselj, 20. januarja - Evropski komisar za znanost, raziskave in inovacije Carlos Moedas je danes najavil oblikovanje skupine 15 visokih predstavnikov za Evropski inovacijski svet (EIC). Med člani je tudi direktorica Evropskega konzorcija raziskovalne infrastrukture in članica upravnega odbora Evropskega inštituta za inovacije in tehnologije Jana Kolar.