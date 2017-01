Klavora, Kysselefova in Kratochwillova najboljši v 2016

Portorož, 21. januarja - Gimnastična zveza Slovenije je na slovesnosti v Portorožu razglasila najboljše športnike in športne delavce minulega leta. V absolutnih kategorijah so leto 2016 najbolj zaznamovali Rok Klavora (Sokol) in Tjaša Kysselef (Zelena jama) v športni ter Špela Kratochwill (Narodni dom) v ritmični gimnastiki.