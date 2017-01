V Idriji odpirajo nov del prenovljene dediščine živega srebra

Idrija, 20. januarja - V obnovljenem kulturnem spomeniku klasirnice in novozgrajenem centru za obiskovalce, ki danes ob 17. uri odpirata vrata prvim obiskovalcem, je svoje prostore dobila izobraževalna in interaktivna razstava o razvoju žgalništva te o živem srebru z naslovom Od rude do kapljic živega srebra.