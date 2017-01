Na ženski tekmi v skokih v Zau zmaga ostala doma

Tokio, 20. januarja - Japonka Yuki Ito je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v domačem Zau (89,5 in 94 m, 213,6 točke). Druga je bila Italijanka Manuela Malsiner (90,5 in 93 m, 213,3) za njen največji uspeh doslej, tretja pa Rusinja Irina Avakumova (88,5 in 92 m, 210,6). Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec na osmem mestu (85,5 in 93,5 m, 200,6).