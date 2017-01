Industrijski proizvodi decembra z največjo podražitvijo po marcu 2015

Ljubljana, 20. januarja - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se decembra lani na mesečni ravni zvišale za 0,4 odstotka, kar je najvišji mesečni dvig po marcu 2015. V 2016 so se cene zvišale za 0,5 odstotka, potem ko so se v 2015 znižale za 1,4 odstotka, je objavil statistični urad.