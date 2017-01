Avstrijska podjetja bolj zadovoljna s poslovnim okoljem v Sloveniji

Ljubljana, 20. januarja - Avstrijska podjetja in njihovi partnerji v Sloveniji so bolj zadovoljni s poslovnim okoljem v Sloveniji. Gospodarske razmere v 2016 so se izboljšale, tudi letos se bodo po pričakovanjih izboljšale oz. ostale enake, zadovoljni so tudi z razpoložljivostjo, kakovostjo in izobrazbo delovne sile, je pokazala najnovejša anketa.