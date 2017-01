V Sevnici ob predsedniški prisegi Donalda Trumpa dnevi odprtih vrat

Sevnica, 20. januarja - V Sevnici ob današnji prisegi Donalda Trumpa za novega ameriškega predsednika oz. v počastitev njegove žene in sevniške rojakinje Melanie Trump pripravljajo tridnevne Dneve odprtih vrat Sevnice. To posavsko mesto želijo z njimi čim bolj predstaviti domači in tuji javnosti, največ tridnevnega dogajanja pa se bo odvijalo na sevniškem gradu.