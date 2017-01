Raziskovalci IJS razvili pametno uro za pomoč starejšim

Ljubljana, 20. januarja - Raziskovalci Instituta Jožef Stefan (IJS) so razvili sistem IN LIFE, ki predstavlja prelomno izboljšanje skrbi za starejše v okviru novega evropskega standarda. Osrednji del sistema je pametna ura, ki brezžično komunicira s sistemom ter skrbi za udobje in varnost uporabnika, so povedali na današnji predstavitvi dosežka.