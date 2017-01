LeBron James in Kevin Durant na čelu peterk na tekmi vseh zvezd NBA

New York, 20. januarja - LeBron James in Kevin Durant sta bila v glasovanju navijačev ter v izboru novinarjev in igralcev ponovno izbrana v prvi peterki vzhodnega in zahodnega dela severnoameriške lige NBA za 66. tekmo vseh zvezd lige, ki bo v noči na 20. februar po slovenskem času v New Orleansu. Nepričakovano je izpadel najboljši strelec lige Russell Westbrook.