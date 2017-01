Murray in Kerberjeva zlahka v četrti krog

Melbourne, 20. januarja - Prva nosilca odrtega teniškega prvenstva Avstralije v Melbournu Britanec Andy Murray in Nemka Angelique Kerber sta se brez težav uvrstila v četrti krog uvodnega turnirja sezone za grand slam. Murray je ugnal Američana Sama Querreyja s 6:4, 6:2 in 6:4, Kerberjeva pa Čehinjo Kristyno Pliškovo s 6:0 in 6:4.