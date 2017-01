Po neprespani noči iz Metza v Pariz

Metz, 20. januarja - Slovenski rokometaši so izpolnili prvi del naloge na svetovnem prvenstvu v Franciji in se prebili v osmino finala, po uvodnih zmagah nad Angolci, Islandci in Makedonci ter neodločenem izidu s Tunizijci pa so jih na realna tla postavili Španci. Časa za celjenje ran nimajo veliko, že v soboto jih v razvpiti pariški dvorani Bercy čakajo Rusi.