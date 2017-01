Ljubljana, 20. januarja - V Moderni galeriji bodo odprli pregledno razstavo Andraža Šalamuna, enega najvidnejših slikarjev zadnje četrtine 20. in začetka 21. stoletja. Njegov obsežni opus bo predstavljen z izborom iz najbolj značilnih ciklov platen velikega formata, od bizonov in Sonc do abstraktnih krajin. Razstavo bo ob 20. uri odprl minister za kulturo Tone Peršak.