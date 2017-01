V Davosu epilog Svetovnega gospodarskega foruma

Davos, 20. januarja - V švicarskem turističnem središču Davos bo danes prišlo do epiloga letnega srečanja Svetovnega gospodarskega foruma (WEF). Zasedanje sta zaznamovala izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA in odločitev Britancev, da zapustijo EU. Med pomembnimi temami so se v tej luči znašli protekcionizem, globalizacija ter razkorak med bogatimi in revnimi.