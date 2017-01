Lionel Richie bo producent biografskega filma o Sammyju Davisu Jr.

London, 20. januarja - Ameriški glasbenik Lionel Richie bo kot producent sodeloval pri biografskemu filmu o pevcu, igralcu in komedijantu Sammyju Davisu Jr. Film bo temeljil na pevčevi knjigi spominov iz leta 1965 Yes I Can: The Story Of Sammy Davis Jr., ki jo podpisujejo Davis, njegova žena Jane ter Burt Boyar.