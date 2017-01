Židan v Berlinu na vrhu ministrov o kmetijstvu in vodi kot podlagi za odpravo lakote

Berlin, 21. januarja - Minister za kmetijstvo Dejan Židan se bo danes v Berlinu ob robu mednarodnega sejma Zeleni teden udeležil vrha ministrov za kmetijstvo, ki bodo letos razpravljali na temo Kmetijstvo in voda - ključ za odpravo lakote. Udeležil pa se bo tudi globalnega foruma za hrano in kmetijstvo, ki se dotika izzivov za kmete in živilsko panogo.