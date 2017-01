V Žalcu že 11. festival tolkalcev iz vse Evrope BUMfest

Žalec, 20. januarja - V Žalcu se bo danes z matinejo za osnovne šole začel 11. mednarodni festival tolkalnih skupin BUMfest, ki bo do nedelje ponudil dva koncertna večera in dan delavnic. Letos bo na mednarodno uveljavljenem festivalu in edinem tovrstnem v Sloveniji nastopilo sedem zasedb. Tolkalci prihajajo iz Danske, Avstrije, Hrvaške, Belgije in Nemčije.