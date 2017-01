Stečajni upravitelj Aha Secaplast v tretjo prodajo premoženja

Laško, 21. januarja - Stečajni upravitelj laškega Aha Secaplasta Miran Kos bo poskušal 1. marca na tretji javni dražbi ponovno prodati celoten kompleks s proizvodnimi prostori, skladišči, upravno stavbo in opremo. Izklicna cena za to premoženje je tokrat le 720.000 evrov, je razvidno iz objave na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.