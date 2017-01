Pomurski sejem letos s štirimi sejmi in šestimi strokovnimi ocenjevanji

Gornja Radgona, 21. januarja - Pomurski sejem bo letos pripravil štiri sejme in šest strokovnih ocenjevanj kakovosti, aktiven bo v mednarodni zvezi kmetijskih sejmov Eurasco in v drugih sejemskih povezavah. Skupaj z Avstrijci bo organiziral slikarsko kolonijo in razstavo Vinogradi obeh bregov Mure, letošnjo vinsko kraljico Majo Žibert pa so že okronali.