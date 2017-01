V Auschwitzu iščejo gradivo, povezano z osebjem taborišča

Oswiecim, 20. januarja - Direktor muzeja v nekdanjem nacističnem koncentracijskem taborišču Auschwitz na Poljskem Piotr Cywinski je pozval Nemce in Avstrijce, naj mu izročijo kakršnokoli gradivo, ki bi osvetlilo osebje taborišča v času vojne. Zaželeni so "dokumenti, fotografije, osebna pisma, dnevniki ali drugo gradivo", povezano z ljudmi, ki so ga vodili.