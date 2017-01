Na Ljubljanskem gradu cikel koncertov vokalne glasbe

Ljubljana, 21. januarja - Na Ljubljanskem gradu so pripravili cikel vokalne glasbe, poimenovan A cappella na Ljubljanskem gradu. V svet vokalnih harmonij bodo poslušalce med 25. januarjem in 13. aprilom popeljali italijanska zasedba Alti & Bassi ter trije domači sestavi: a cappella zbor Bee Geesus, Slovenski oktet in zasedba Bassless. Koncerti bodo v Stanovski dvorani.