Na Počku se začenja vojaška vaja Lipicanec III

Postojna, 20. januarja - Na osrednjem vadišču Slovenske vojske (SV) Postojna na Počku se danes začenja vaja Lipicanec III. Kot so sporočili iz SV, se bo na vaji usposabljalo skoraj 400 pripadnikov enot logistične brigade SV in pripadnikov bataljona za podporo delovanja 173. zračne brigade ameriških oboroženih sil. Vaja bo trajala do 2. februarja.