Osnovnošolci in srednješolci se bodo v Idriji pomerili v znanju planinstva

Idrija, 21. januarja - Na osnovni šoli v Idriji bo danes potekalo 28. tekmovanje Mladina in gore. Več kot sto mladih iz vse Slovenije se bo pomerilo v teoretičnem in praktičnem planinskem znanju. Letos se bodo že drugič tekmovanja poleg osnovnošolcev udeležili tudi srednješolci. Najboljši bodo nagrajeni z medaljami in s planinskim taborom v Bavščici.