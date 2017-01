Večer: Na polno (18. 1.)

Maribor, 17. januarja - Trd, popoln brexit je edina pot, trdi britanska premierka Theresa May, seveda tudi z volitvami prihodnje leto pred očmi. In nekoliko tišjim pristavkom, da si Združeno kraljestvo seveda želi prostotrgovinskih sporazumov (ne dostopa do notranjega trga) in carinske unije z EU, v Večeru piše Vojislav Bercko.