Pittella pred odločilnim krogom volitev pozval poslance k odgovornosti

Strasbourg, 17. januarja - Kandidat S&D za predsednika Evropskega parlamenta Gianni Pittella je pred četrtim, zadnjim krogom glasovanja pozval poslance, naj prevzamejo politično odgovornost in podprejo njegovo kandidaturo. "Potrebujemo predsednika, ki se bo sposoben spoprijeti z izzivi in bo znal ustrezno ukrepati v času gospodarske in politične krize," je zapisal Pittella.