Odpoklic Bio prosenih kroglic Barbecue okusa

Ljubljana, 17. januarja - Podjetje Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklicalo Bio prosene kroglice Barbecue okus, pakiranih po 120 gramov, proizvajalca Circuss in dobavitelja Vincze-Staudt zaradi ugotovljene prisotnosti salmonele.

Rok uporabe izdelka je 21. maj 2017. Prosene kroglice so prehrambni izdelek, ki ob ustrezni hrambi na suhem mestu sicer ne zagotavlja ugodnega okolja za razvoj salmonele, zato uživanje tovrstnega izdelka predstavlja minimalno tveganje za zdravje potrošnika. Kjub temu podjetje Lidl kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja.