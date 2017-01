Ravnatelj mariborske šole deležen žaljivk in prerezanih gum

Maribor, 17. januarja - Za zdaj neznani storilci so ravnatelju mariborske Osnovne šole Martina Konšaka Damirju Orehovcu te dni prerezali gume na dveh avtomobilih, ob tem pa so se v okolici omenjene šole na več mestih znašli žaljivi plakati na njegov račun. Dogodke je prijavil policiji, domneva pa, da so povezani s tem, da so na šolo sprejeli štiri alžirske begunce.